Mille põhjal teha teadlik erialavalik?

Sina ise oled vastus

Hea uudis on, et vastused on sinu sees olemas: mõni neist on juba selge, mõni vajab alles väljakaevamist. Enese tundmaõppimisel on abiks targasti püstitatud küsimused. Alustuseks võid mõtiskleda, millised teemad sulle rohkem huvi pakuvad. Millised ettevõtmised toovad rõõmu? Millised oskused ja kogemused on sul juba omandatud? Väärtuslikuks infoallikaks on ka sinu võimed ja unistused. Enese avastamisel võivad abiks olla lähedased, õpetajad ja sõbrad, samuti karjäärinõustajad, kes aitavad sul ennast analüüsida ning mõtteid eri vaatenurkade alt peegeldada.