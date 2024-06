Ameerikas avati kakamuuseum: kivistunud väljaheidete koguja pani oma „aarded“ avalikkusele vaatamiseks

Arizonas Williamsis asuv muuseum, mis kannab tabavat nime Poozeum, mida võik eesti keelde tõlkida kui kakamuuseumi, uhkeldab sellega, et seal on tuhandeid kivistunud väljaheiteid, sealhulgas üks suurimaid, mis kunagi maailmas leitud. Frandsen ise ütleb, et teda inspireeris näitust avama koproliitide (fossiilsete väljaheidete-toim.) puudumine muuseumides.

Kakamuuseum alustas 2014. aastal virtuaalmuuseumina. Selle aasta mais aga otsustas selle asutaja, et on aeg näitus kõigi jaoks avada. Frandsen alustas koproliitide jahtimisega nooruses pärast seda, kui nägi neid esimest korda teismelisena Utah’s fossiilide poes. Fossiilid on teda köitnud lapsepõlvest saati. Tema sõnul tundusid talle koproliidid kohe lõbusad kui ka paeluvad ning tal tekkis huvi nende kohta kõike teada saada.

Intervjuus Guinnessi rekordiraamatule nimetas kollektsionäär koproliite „eelajaloolisteks ajakapsliteks“, mis võimaldavad meil õppida tundma eelajalooliste olendite elu. Frandsen pääses Guinnessi rekordite raamatusse juba 2015. aastal, kui tema kollektsioonis oli 1277 koproliiti. Nüüd on neid umbes 8000, sealhulgas haruldane dinosaurusekaka. Mõistes, et kakat muuseumite ekspositsioonis pole, koostas ta rändnäituse ja viis selle muuseumidesse üle USA. Ta ütles, et ajutised eksponaadid on saanud positiivset tagasisidet ja demonstreeris vajadust spetsiaalse paiga järele, kus neid saaks püsivalt eksponeerida.

Aasta alguses lahkus 45-aastane Frandsen töölt meditsiiniettevõttes, kus ta oli töötanud 14 aastat, et mitte jagada oma energiat muudele asjadele kui kakamuuseumile. Ta oli oma kollektsiooni jaoks eksemplare kogunud aastaid ja keskendus nüüd maailma uskumatuimate eksemplaride leidmisele. Nende hulgas on Barnum - suurim leitud lihasööjale kuuluv koproliit, mille mõõtmed on 67,5 cm.

Frandseni sõnul on Poozeum ainulaadne muuseum. Ja see on külastajate jaoks tasuta, sest selle asutaja arvates ei tohiks rahalised raskused mitte iialgi takistada inimestel looduse imesid kogemast.