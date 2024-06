„Analüüsime, mis selle täpselt tingis, et seda tulevikus vältida. Elektroonilise hääletamise süsteem, hääletamine ja häälte kontrollimine ise toimis tavapäraselt. Nüüdseks on allalaadimise sujuvus taastatud, vabandame kõikide ees, kellele see ebamugavust tekitas,“ ütles Koitmäe kell 16.19.