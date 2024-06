PROOVISÕIT | Chevrolet Camaro SS. Harmoonia metsiku loodusjõuga

Kiskjalik pilk, absoluutne domineerija teel. Chevrolet Camaro SS. 6,2-liitrine V8, pool tuhat hobujõudu ja… selleks nädalavahetuseks on ta minu oma.

Veerand paaki? Kui minu elu oleks slaidiesitlus, oleks järgmine slaid juba tanklas. Tundub, et esimesed 15 liitrit kütust läksid nagu kuiva maasse. Kui oleksin need liitrid valanud liiva, oleks need võib-olla aeglasemalt kulunud kui tol hetkel. Need jäid kuskile asfaldile, hajudes suitsuna maiõhtusesse Tallinna päikeseloojangusse.

Hingan sisse. Aeglaselt välja. Tankurist tuli klõps – seekord püüan olla vaoshoitum.

See ongi ameeriklaste probleem, peamine põhjus, miks ma ei osta endale kunagi sellist autot. Absoluutselt taltsutamatu loodusjõud ja piisab ainult hetkeks ette kujutada, et sa suudad sellega hakkama saada, kui see üritab rooli su käest rebida ja tunned, kuidas auto tagumine osa on naaberrajal.

MX-5 puhul tean alati, kus on selle auto piir, olen täielikus harmoonias selle võimekusega. See Camaro on tugevam ja kõige rumalam mõte on eeldada, et oled sellega harmoonias.

Minu vend, suur ameerika autode fänn, ütles oma Mustang GT 5.0 kohta nii – sõit sellega on nagu vahetus tehases. Oled pidevalt pinges ja töös. Ja ma nõustun temaga – ma ei lõdvestunud hetkekski Camaro roolis. Jah, võib sisse lülitada püsikiirushoidiku, lösutada istmel ja sõita nelja silindriga, aga see tundub nagu tühi tekst reklaambrošüürist, mille viimasel lehel on info, mis veidi „roheliste“ pahameelt vaigistama peaks.

Hommik. Tankuri klõps. Õhtune kohtumine, mis minu arvates pidi toimuma Tallinnas, toimub hoopis Tartus. Katus maha ja teele ning sadadele kilomeetritele vastu. Ja juba teel hakkasin märkama, et see auto hakkab mulle meeldima ja muutub mulle aina vähem tülikaks.

Justkui oleks pidanud temaga rohkem aega veetma kui paar tundi. Päikeseloojangu valguses tunnen end nagu „Shawshank Redemptioni“ peategelane, kes sõitis filmi lõpus mööda ookeani äärt tohutus kabrioletis oma unistuste poole.