„Nende ainuke eesmärk elus on surra ja endaga võimalikult palju juute kaasa võtta.“ Miks sõda Gazas venib?

USA president Joe Biden esitles 31. mail Gaza relvarahu plaani, märkides, et see koosneb kolmest etapist ja põhineb Iisraeli ettepanekutel. Esimene etapp hõlmab vaherahu ja mõne Hamasi käes oleva pantvangi tagastamist. Tulevikus on oodata läbirääkimisi sõdivate poolte vahel vaenutegevuse tähtajatu lõpetamise ja kõigi allesjäänud vangide vabastamise üle. See viitab tõenäoliselt sellele, et Hamas jätkab Egiptuse ja Katari vahendatavates lepingutes rolli mängimist ning need on vastuolus Iisraeli kavatsusega rühmitus täielikult hävitada. Biden ise on öelnud, et Hamas ei peaks tema meelest pärast sõda Gazas võimule jääma, aga ta ei täpsustanud, kuidas see saavutatakse.