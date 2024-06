„Vene omadele teevad silmad ette!“ Kuidas hakkavad rootslaste lendavad radarid muutma olukorda Ukraina rindel?

Rootsi teatas eelmisel nädalal, et annab Ukrainale üle oma seni suurima sõjalise abipaketi, mis sisaldab radari- ja eelhoiatuslennukeid ASC-890. Selliste lennukite üleandmine Ukrainale on suur ja oluline uudis, pärast lääneliitlastelt hävitajate F-16 saamist on Ukraina õhujõud tänu uutele lennukitele märkimisväärselt tugevam. Rootsi kaitseministeeriumi pressiteates lennukite arvu ei märgitud, kuid mitme allika väitel saavad ukrainlased kaks ASC-890 lennukit.