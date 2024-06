Boeing võitis tohutu USA lepingu, et muuta „rumalad pommid“ juhitavateks relvadeks

Õhujõud ei ole avalikustanud JDAM-komplektide arvu, mida Boeing lepingu raames tarnib. Ettevõtte tarne tähtaeg on 2030. aasta veebruari lõpp. Relvi valmistatakse Boeing Defense Space and Security rajatises USAs Missouri osariigis.

USA merevägi saab mõned JDAM-komplektid, kuna õhujõudude teatel aitab ta lepingut rahastada. Mõned tükid lähevad ka välismaistele klientidele.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) on kombineeritav otserünnaku moon. See on tavalise lennukipommi kerele paigaldatav väikeste tiibade komplekt, mille sabale on kinnitatud juhtimisseadmed. Sabaosas asub ka GPS-navigatsiooniseade.

Sellega saavad sõdurid võimaluse viia relva täpselt kohale suure hulga sihtmärkide vastu mis tahes ilmastikuoludes.

Boeingu sõnul saab JDAMi lasta alla paindlikust laskeümbrisest üle 24 kilomeetri kaugusel sihtmärgist.

JDAMide valmistamiseks kinnitatakse juhitavad komplektid pommide külge, mis kaaluvad 220 kuni 900 kilo. JDAM-Extended Range’i komplekt pakub suuremat, üle 64 km ulatuvat laskekaugust.

Boeing pakub ka JDAMi täiustatud versioone - Laser JDAM ja PJDAM. Laser-JDAM-ide juurde on lisatud DSU-38 laserandur, mis muudab need tõhusamaks liikuvate sihtmärkide ja merealade vastu, kuna nende täpsus on suurem.

Nagu The Defense Post teatas, võib ühe JDAMi ühiku hind ulatuda 25 000 dollarist kuni 84 000 dollarini - sõltuvalt toodavatest tükkidest ja muudest teguritest. Seetõttu ei saa õhujõudude poolt saadavate ühikute arvu kindlalt välja tuua.

Need on USA relvajõudude ja nende liitlaste lemmikud, sest need on kergesti kohandatavad ja nende omadused suurendavad üksuse võimekust.

Ühine otseründemoon on lahingutegevuses tõestatud ning Boeing on USA-le ja tema liitlastele ehitanud juba üle poole miljoni komplekti. USA õhujõud, merevägi ja merejalavägi kasutavad JDAMide erinevaid versioone ja muid sama ettevõtte pakutavaid süsteeme.