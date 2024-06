Nvidia võib võtta Apple’ilt maailma teise kõige väärtuslikuma ettevõtte koha

Praktiliselt kõigi tehisintellekti rakenduste, nagu OpenAI ChatGPT, tuginemine Nvidia tipptasemel kiipidele on aidanud aktsia väärtust viimase aasta jooksul peaaegu kolmekordistada 2,68 triljoni dollarini.

„See on kindlasti tähelepanuväärne, sest Apple on nii kaua domineerinud, eriti kasvu ja innovatsiooni osas. Viimasel ajal näib aga Apple’i innovatsioonikõver olevat lamedamaks muutunud, mis näitab aeglasemat kasvu tulevikus,“ ütles Brian Mulberry, Zacks Investment Managementi kliendiportfellihaldur.

„Seevastu on Nvidia suutnud kasvulaine kinni püüda. Alustades mängunõudlusest, siis krüpto ja nüüd AI, on nad suutnud innovatsiooni ja nõudluse ideaalselt kokku viia ja see tähendab plahvatuslikku kasvu.“