KUULA | Olukorrast digiriigis: andmemajandusel on mitmeid tulevikustsenaariume

Digiriigi arengu osakonna tulevikukindla andmemajanduse projektijuht Kaarel Sepp selgitab, et andmemajandus tähendab üldises plaanis andmete jagamist. „Andmemajandus käsitleb kõikvõimalikke tegureid ja teemasuundi, mis seonduvad ettevõtete, asutuste ja üksikisikute omavahelise andmete jagamisega,“ võtab Sepp kokku andmemajanduse olemuse ja toonitab, et andmete jagamise üheks peamiseks eesmärgiks on mingit sorti kasu saamine.

See, et suurte ettevõtete ja digiplatvormide jaoks on andmete põhjal saadav informatsioon hindamatu väärtusega, on tänaseks juba üldtuntud teadmine. Küll aga pakuvad andmed praktilist väärtust ka tavainimesele, ütleb digiriigi arengu osakonna andmehalduse programmijuht Kuldar Aas. „Näiteks üks tugev andmemajanduse stsenaarium on mobiilpositsioneerimise anonümiseeritud andmete põhjal kvaliteetsemate teenuste pakkumine, on see siis ühistranspordigraafikute planeerimine või näiteks inimeste sesoonse paiknemise põhjal kohalikesse poodidesse hooajaliste toiduainete tellimine,“ toob Aas näiteid.