Rakett69 Teadusstuudiotes treenitakse tulevasi astronaute ja kosmoseinsenere

Euroopa Kosmoseagentuuri haridusprojekti ESERO Eesti kontorit juhtiva Heli Lätti sõnul on õpilasi kosmose valdkond alati huvitanud. „Meil on väga hea meel, et Rakett69 Teadusstuudiod korraldab linnalaagreid, kus huvilised saavad selle teemaga süvitsi tutvuda. ESERO Eesti panustab laagrite sisukatesse päevadesse õppematerjalide ja harjutustega, mida kasutatakse ka päris astronautide kosmoselendude ettevalmistusel. Lapsed saavad sõna otseses mõttes treenida nagu astronaudid!“ Tudengisatelliidi kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Sirli Sarapuu kinnitusel on nende organisatsiooni üheks eesmärgiks kosmosevaldkonna tutvustamine ja populariseerimine. „Leidsime Rakett69 Teadusstuudiotega suurepärase ühisosa, sest siht on meil sama - lapsi ja noori nutikamaks muuta ning neile kosmos lähemale tuua,“ sõnab ta. „Suvistes linnalaagrites saavad lapsed satelliite ehitada, seadistada ja ka orbiidi määramisel kätt proovida - kahtlemata omandavad nad uusi teadmisi ning edaspidi on öisesse taevasse vaadata palju huvitavam.“ Haridus-avastuskeskuse Rakett69 Teadusstuudiod suvised linnalaagrid 7-12-aastastele lastele toimuvad juulis ja augustis Ülemiste Citys, Valukoja 12. Kõik laagripäevad on täis vahvaid tegevusi - meisterdamist, avastamist, õppimist, katsetamist, toredaid mänge, õueskäike ning puhkepause. Lisainfo ja registreerimine www.teadusstuudiod.ee/linnalaager