„Trammide põhjalik testimine annab kindluse, et need vastavad kõikidele ohutus- ja kvaliteedinõuetele. Plaanide kohaselt hakkavad uued trammid teenindama esmajärjekorras uut Vanasadama liini, mis peaks valmima suve lõpuks,“ andis teada Tallinna Linnatranspordi AS.