PROOVISÕIT | Peugeot 508 universaal – pere Batmobiil?

Muidugi ei oota ma, et istun pereliikur-Lamborghinisse ja lendan sellega päikeseloojangusse. Prooviautos on 1,5-liitrine diisel – väga paljud enam diislit ei pakugi! Kuid selle näitajaid sa tõenäoliselt baaris uhkusega sõpradele ei mainiks. Vähemalt mina ei teeks seda.

Auto on üllatavalt… kompaktne. See embab sind igast küljest ja muutub justkui sinu ülikonnaks – pärast üsna pikka istme reguleerimist sulandun sellega üheks tervikuks. Kuigi tegu on universaaliga, ei hiilga see suure ruumiga tagaistmel ega pakiruumis, kuid mahutan sinna ikkagi oma Ikea kastidest koosneva pagasi. Hiljuti proovitud vaat et väikese korteri mõõtu Superbiga võrreldes on 508 siseruum kohandatud reisijate suuruse järgi.