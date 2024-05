Tegemist on Eestit üha laastavama kuriteoliigiga: tänavu on 135 inimeselt telefonivestluse kaudu välja petetud juba ligi 750 000 eurot.

Ning nagu teada, siis viimasel ajal sagenevad juhtumid, kus kurjategijad lähevad telefonikõne teel välja petetud rahale inimese koju järele või palutakse raha jätta pakiautomaati. Enne seda on ohvritele väidetud, et ohus on nende säästud või lähedased inimesed. Kõige karmimatel juhtudel on pettuse ohvrid müünud oma kodu ja andnud saadud raha kurjategijatele.