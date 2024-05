Teadlased leidsid uue potentsiaalselt elamiskõlbliku planeedi

Lõuna-Queenslandi Ülikooli astrofüüsika doktorant Shishir Dholakia oli osa rahvusvahelisest meeskonnast, kes avaldas avastuse Kuningliku Astronoomiaühingu kuukirja Monthly Notices of the Royal Astronomical Society väljaandes.

„See võib olla õigel temperatuuril, et pinnale koguneks vedel vesi. See on oluline, sest me arvame, et planeedid on potentsiaalselt elamiskõlblikud, kui neil leidub vedelat vett,“ selgitas Dholakia.

Gliese 12b on Maa-suurune või veidi väiksem, nagu Veenus. Selle pinnatemperatuur on hinnanguliselt 42 °C.

Selle 12-päevane orbiit on ümber Gliese 12, jaheda punase kääbuse Kalade tähtkujus. Gliese 12 on umbes veerandi võrra suurem kui Päike ja selle pinnatemperatuur on umbes 60%.

„See on vaid 40 valgusaasta kaugusel ja see ei pruugi tähendada, et me saame lähitulevikus kunagi sinna jõuda, kuid see tähendab, et me saame suunata sellele maailma suurimad kosmoseteleskoobid ja mõista, milline võiks olla selle atmosfäär,“ ütles Dholakia.

See võib meid valgustada meie enda päikesesüsteemi osas.

„Maa ja Veenus on klassikalised näited sellest, kuidas atmosfäär võib muuta planeedi pinda. Nii et Maa on see elupaik, nagu me seda teame, ja Veenus on piisavalt kuum, et sulatada plii oma pinnal,“ rääkis Dholakia.

„Ja erinevus nende kahe planeedi vahel tuleneb suuresti sellest, et Veenusel on väga vaenulik atmosfäär. Nii et me arvame, et see planeet, mis on täpselt Maa ja Veenuse vahel selles mõttes, kui palju valgust ta oma päikeselt saab, võiks tegelikult ületada selle lõhe ... ja aidata meil mõista, miks Veenus ja Maa nii erinevad.“

Nasa kasutab transiitvälja satelliiti Tess, et jälgida kümnete tuhandete tähtede heleduse muutusi, et jäädvustada nn transiite - „lühikesi, korrapäraseid tähtede hämardumisi, mis on põhjustatud tiirlevate maailmade läbisõidust“, nagu on kirjas NASA veebilehel.