Neeru-põrna vahemiku sulgemise operatsioon on hobustele vajalik selleks, et vältida suuri koolikuid ehk soolte kramplikke kokkutõmbeid, mida põhjustab jämesoole kinni jäämine põrna ja vasaku neeru vahele. See protseduur vähendab oluliselt koolikute riski tulevikus.