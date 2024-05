PROOVISÕIT | Pilk peale, käsi külge: täiuslik pereauto Renault Espace

Sõitjateruumis domineerivad kaks suurt R-Linki ekraani – üks on otse juhi ees ja teine on keeratud juhi poole. Otse juhi ees olev näidikuplokk on konfigureeritav. Mõlemat ekraani jooksutab Google’i tarkvara, mis toimib superhästi, ekraanid on ilusa selge välimusega, reageerivad kiirelt ja hangumisi ei esine. Eriti tahaksin kiita auto navigatsiooni, mis Google Mapsil põhinevana on väga mugav lahendus.