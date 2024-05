Teadlased suutsid tänu uuele tehnoloogiale teha teemanteid 15 minutiga

Looduslikud teemandid moodustuvad Maa litosfääris ja meteoriitide kokkupõrke kraatrites. Selleks on vajalikud väga spetsiifilised tingimused – süsinikurikaste materjalide sattumine keskkonda, kus on kõrge rõhk ja temperatuur vahemikus 900–1300 °C.

Sarnaseid tingimusi kasutatakse ka meetodis, mida praegu kasutatakse 99% kõigi kunstlikult loodud teemantide sünteesimiseks. Seda meetodit nimetatakse kõrge temperatuuri ja rõhu tingimustes tootmiseks, mille puhul kasutatakse neid äärmuslikke tingimusi, et veeldatud süsinikku, mis on lahustunud vedelates metallides, näiteks rauas, muuta see teemandiks ümber loodusliku teemanti.