FOTOD | Meenutab kangesti „Düüni“ filmi: Inglismaalt leiti iidne lihasööjast tapja-uss

Selline olend ristiti Radnorscolex latus-eks. See leiti Walesi piiri lähedal asuvast Leintwardine’i külast mahajäetud karjäärist. Teadlaste sõnul elas see mereuss merepõhjas umbes 425 miljonit aastat tagasi, kui antud piirkond oli veel vee all. Analüüsi kohaselt oli sellel laiali tõmmatav kõri, mis võis ulatuda merepõhjani, et püüda kinni setetesse peitunud saakloomad.