Vatikan lubas tugevdada võitlust võimalike üleloomulike nähtuste vastu

Vatikan karmistas eelmisel nädalal oma protseduure selliste katoliiklasi vaevavate üleloomulike nähtuste hindamiseks nagu nutvad madonnad ja veritsevad krutsifiksid. Sellest teatab Reuters. Dokumendis, mis asendab 1978. aastal koostatud reeglid, märgib Vatikani õpetusamet (DDF), et piiskopid ei saa enam iseseisvalt tegutseda, kui nad puutuvad kokku selliste nähtustega, ning peavad enne uurimise alustamist Vatikaniga nõu pidama. Samuti võtab dokument piiskoppidelt volitused tunnistada ilmutuste ja muude väidetavalt jumalike sündmuste üleloomulikku olemust, jättes selle paavstile ja kiriku keskorganitele. Paavst Franciscus on varem väljendanud selliste sündmuste suhtes skepsist, öeldes, et Neitsi Maarja ilmumised „ei ole alati tõelised“ ja et talle meeldib näha, kui Neitsi Maarja „osutab Jeesusele, mitte ei juhi tähelepanu iseendale“.