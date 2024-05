Astrofüüsikud võisid lahendada plahvatuseta kaduvate tähtede mõistatuse

Selle asemel, et võimsas supernoovaplahvatuses hävida, võivad mõned suured tähed surra kiirelt ja ilma kärata. Ajakirjas Physical Review Letters avaldatud uue artikli kohaselt võib see seletada mõnede tähtede salapärast ja äkilist kadumist öötaevast, mida astronoomid on aastate jooksul täheldanud.

Need suured tähed võivad täielikult kokku kukkuda ja muutuda mustadeks aukudeks ilma supernoovata, mida on pikka aega peetud suure tähe surma lahutamatuks osaks. Tähed põlevad läbi protsessi, mida nimetatakse tuumasünteesiks, mis hõlmab kergemate vesinikuaatomite ühendamist raskemaks heeliumiks, millega vabaneb tohutul hulgal energiat valguse ja soojuse kujul. Kui see vesinikkütus hakkab otsa saama, jõuab täht oma elu viimasesse etappi ja hakkab surema.

Tähed võivad sõltuvalt nende massist surra erineval viisil. Kui tähtedel saab vesinik otsa, tõmbub tähe tuum kokku ja kuumeneb, mille tulemusel väliskihid laienevad ja jahtuvad ning täht muutub punaseks hiiglaseks. Väiksemad tähed - umbes kaheksa korda suuremad kui meie Päike - suruvad need välimised kihid lõpuks välja ja tuumast saab valge kääbus. Suuremad tähed seevastu läbivad mitu tuumasünteesi etappi, luues üha raskemaid elemente kuni raua tootmiseni, kuniks tuumasüntees peatub, täht kukub oma gravitatsiooni mõjul kokku ja seejärel vabaneb tohutul hulgal energiat. Kui tähe järelejäänud tuuma mass on 1,4–3 Päikese oma, variseb see kokku neutrontäheks, uskumatult tihedaks, peamiselt neutronitest koosnevaks objektiks, ja kui tuuma mass ületab umbes kolm Päikese massi, kukub see kokku mustaks auguks ja muutub kohaks ruumis, mille gravitatsioon on nii tugev, et isegi valgus ei pääse sellest välja.