KUULA | „Istmesoojenduse“ 200. osa: kuidas jalgratturid täpselt sõiduteel liigelda tohivad?

Alustame kuulajamänguga! Saatejuht Indrek Jakobson ja Accelerista kaasautor Vladimir Niinimäki lähevad nimelt varsti 1600-kilomeetrisele Eesti ringreisile elektriautoga Kia EV9. Meie küsimus on - kui palju aega selle laadimisele kulub? Ei pea huupi pakkuma, võib ära oodata asjakohased story’d ja arvata kuni 10nda juunini.

Liiklusega jätkates - vahepeal on üks ristmik Mustamäel ümber korraldatud. Kas asja pärast, või on tegu ülereguleerimisega? Kütuserubriigis räägime aga ühest suurest lennuõnnetusest, mis võib nafta hinda tarbijatele ebasoodsas suunas kujundama hakata.

Kõrge meelelahutusliku väärtusega ettevõtmise (loomulikult automaksu!) osas on samuti uudiseid. Käime need üle, kuid kas need ka püsima jäävad, näitab aeg.