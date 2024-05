„Väga piiratud võimalused.“ Kas eurooplaste vanad F-16 lennukid võivad Ukraina taevas uuematelt Vene hävitajatelt peksa saada?

Väheseid relvi on Ukrainas niimoodi oodatud nagu F-16 hävitajaid praegu. Lääneriigid plaanivad esimesed lennukid üle anda lähikuudel. Samas on nendega palju lahtiseid otsi. Puudub konkreetne informatsioon, millal lennukid saabuvad, kui palju Ukraina neid saab ja millised F-16 variandid need on. Peale selle on väga tõsised kahtlused, kas neid lennukeid saab lugeda nüüdisaegseteks ja kas need sobivad võitlemiseks venelaste parimate hävituslennukitega.