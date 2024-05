Uuring: kotkad muudavad sõja tõttu rändeteid, et mitte lennata üle Ukraina

Kotkad, kelle rändeteed läbivad Ukrainat, on muutnud oma lennumarsruute, et vältida sõjast räsitud piirkonda. Seda näitavad ajakirjas Current Biology avaldatud uue uuringu tulemused. GPS-andmed näitavad, et suur konnakotkas ei lennanud pärast sõja algust enam üle Ukraina, vaid ka vähendas või vältis sinna sattumist puhkamiseks ja toidu hankimiseks. Nüüd vajavad linnud oma pesitsuspaikadesse jõudmiseks rohkem aega ja energiat. Teadlased hoiatasid, et selline olukord võib sigimist edasi lükata, kuna kotkaste taastumine võib võtta kauem aega ja mõjutada poegade ellujäämisvõimalusi.