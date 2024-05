Selgus majas: vähemalt sellise rahapataka hoiab Tallinna linnavalitsus kokku haljasalade niitmata jätmisega

Tallinna niitmise põhimõtted on tänavu sellised, et 75% linnahaljastusest niidetakse vaid kaks korda aastas: juuni lõpus ja septembris. Ülejäänud 25% haljasaladel hoitakse niidukõrgust 15 cm juures. Lisaks on linnavalitsus välja valinud mõned peamiselt turistide liikumise aladele jäävad muruplatsid, mille puhul on siiski leitud, et need võiks kenad välja näha ja neil niidetakse muru pidevalt.