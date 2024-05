Esimene tõendatud juhtum: Kuubal hakkasid kassid krokodille murdma

Metsistunud kasse peetakse üheks probleemseimaks võõrliigiks, mis ohustab tuhandeid teisi looduses elavaid liike. Uue kinnituse sellele andsid Kuuba eksperdid, kes süüdistasid hulkuvaid kasse haruldaste krokodillide murdmises. Nagu märgiti ajakirjas Herpetology Notes avaldatud artiklis , elavad krokodillid liigist Crocodylus rhombifer vaid mõnel Kuuba saarel. Loodusesse on neid jäänud hinnanguliselt 3000.

Krokodillide pooleldi ära söödud korjused leiti noorte loomade puuride lähedusest ja aedikutest. Kasside osalusele viitasid iseloomulikud jäljed maapinnal ja karvad aedikutel. Nagu autorid märgivad, on see esimene registreeritud juhtum, kus kassid on Kuubal krokodille tapnud.