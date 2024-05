TikTok testib 60-minutilisi videoid, laienedes YouTube’i territooriumile

TikToki Hiina omanik ByteDance ütles, et funktsioon on kättesaadav vaid valitud turgudel piiratud kasutajaskonnale, kuid neil ei ole seda kohe plaanis ametlikult käivitada.

Lühivideorakendus, millel on üle 1 miljardi kasutaja kogu maailmas, seisab silmitsi nii poliitilise vastutuule kui ka konkurentsisurvega USAs, mis on üks selle peamisi turge.

Eelmisel kuul allkirjastas USA president Joe Biden seaduseelnõu, mis andis ByteDance’ile 270 päeva aega, et loovutada TikToki USA operatsioonid või keelatakse see rakenduste poodidest. Ettevõte ja mõned kasutajad on otsuse tühistamiseks pöördunud kohtusse.