PROOVISÕIT | Škoda Superb Combi – auto kui oksüümoron

Superbi neljas põlvkond avalikustati eelmise aasta lõpus ja juba siis tundus, et Škoda „simply clever“ lähenemist ei ole enam võimalik paremaks muuta. Kuid tundub, et neil õnnestus see.

Esimene asi, mis silma torkab, on kliimasüsteem, kus igal füüsilisel nupul ja regulaatoril on mitu funktsiooni. Alguses tundus, et sellega harjumine võtab aega, kuid tegelikult osutus juhtimine intuitiivseks. Teine asi, mis mulle väga mõistlik ja lihtne tundus, olid mugavad peatoed tagaistujatele, mis võimaldavad neil sõidu ajal magada. See on naljakas, kuid selline asi muutus minu jaoks auto tajumisel praktiliselt mängumuutvaks.

See on päris huvitav, sest välimuse poolest tundub mulle, et auto on isegi lihtsustatud ja selle disain ei ole enam nii dünaamiline nagu eelmisel põlvkonnal. Teine lihtsustus (ja see on pigem pluss) on mootorite ja varustustasemete valik. Hinnake ise – esimesele põlvkonnale pakuti 9 mootorit ja 3 varustustaset, teisele 12 mootorit ja 6 varustustaset, kolmandale 18 mootorit (vau!) ja 6 varustustaset. Ja ärge unustage lisavarustust!

Selle kõigega on raske toime tulla ja lõppklient eelistab tõenäoliselt valida 2-3 variandi vahel. Ja nüüd on meil 5 mootorit (kaks diislit, kaks bensiini ja üks pistikhübriid) ja 3 varustustaset.

Minu proovisõiduautol oli keskmine varustustase ja kõige lihtsam mootor – 1,5-liitrine bensiin, 110 kW. Kuid siia on lisatud lisavarustust ja 37 tuhande eurone alghind on kerkinud 46 tuhandeni. Kuid ma ütlen, et minu spetsifikatsioon on väga orgaaniline ja just selle valiksin, kui peaksin ostma perele universaali.

