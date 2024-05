FOTOD JA VIDEO | Rail Baltica trassi raadamise ohvriks langesid kaitsealused kuklasepesad

„Avastasime järelevalve töö käigus, et Rail Baltica trass oli Harjumaal Saku vallas raadatud, ära unustades asjaolu, et antud lõigu keskkonnamõju hindamine oli ette näinud leevendusmeetme - kuklaste pesad on vaja enne raadamist alalt spetsialisti juhendamisel teisaldada,“ rääkis Fortele probleemi avastanud keskkonnaühenduse Eesti Metsa Abiks juht Helena Eenok.