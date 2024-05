Teadlased avastasid musta augu juurest koha, mis tõestab, et Einsteinil oli õigus

Oxfordi ülikooli meeskond kasutas mustade aukude paremaks mõistmiseks röntgenikiirguse andmeid ja vaatles sealset gravitatsiooni. Einsteini teooria kohaselt ei saa osakesed ohutult liikuda ringikujulistel orbiitidel musta augu lähedal, kuid nad langevad kiiresti objekti poole valguse kiirusele lähedase kiirusega. „Einsteini teooria eeldas, et selline „sukeldumine“ toimub, kuid see on esimene kord, kui oleme suutnud näidata, kuidas see juhtub. Usume, et see on uus tähtis samm mustade aukude uurimisel, mis võimaldab meil neid paremini tundma õppida. Alles siis suudame täielikult mõista gravitatsioonijõudu,“ selgitas Andrew Mummery Oxfordi ülikooli füüsikaosakonnast.

Teadlaste sõnul on astrofüüsikute seas aastaid käinud arutelud selle üle, kas nn sukeldumispiirkonda on võimalik tuvastada. Oxfordi teadlaste meeskond on viimased paar aastat veetnud oma mudeleid välja töötades, nii et äsja avaldatud uuringus on see tänu röntgenteleskoopidele ja rahvusvahelise kosmosejaama andmetele andnud esimese kinnitatud avastuse. Sel aastal loodab üks teine ​​Oxfordi meeskond jõuda lähemale suuremate ja kaugemate mustade aukude piltidele jäädvustamisele, ütles dr Mummery. „Põnev on aga see, et galaktikas on palju musti auke ja meil on nüüd uus võimas tehnika, millega neid kõige tugevamaid gravitatsioonivälju uurida saab,“ selgitas teadlane.