KUULA | Olukorrast digiriigis: mis on reaalajamajandus ja milliseid võtmeid see enda käes hoiab?

Digimajanduse osakonna juhataja Sirli Heinsoo sõnab, et kuigi e-arved on üks reaalmajanduse kõige küpsemaid osi, ei seisne kogu valdkonna arendamine vaid selles üksikus lahenduses. „Enne toimub toote tootmine, tellimuste vormistamine, transpordidokumentide edastamine ning alles siis jõuavad ettevõtted e-arvete ja aruandluseni. Vajaliku kasu reaalajamajandusest saame me siis, kui kõik selle tarneahela protsesside jooksul kogunevad andmed liiguvad samale kujule,“ selgitab Heinsoo.

Samuti toob ta esile tõsiasja, et Euroopa Liidu statistika põhjal on Eesti ettevõtete digitaliseerituse tase alla Euroopa keskmise. „Meie kodanikud ja ettevõtjad saavad suurepäraselt kasutada avaliku sektori e-teenuseid, aga ettevõtetel on enda sisemise digitaliseerituse taseme tõstmisel veel arenguruumi,“ lisab Heinsoo.

Digimajanduse osakonna reaalajamajanduse koostöö projektijuht Tiina Kruusimägi näeb omalt poolt, et ettevõtted panustavad küll ettevõtte ja kliendi vahelise suhtluse ning teenusedisaini digitaliseerimisse, ent ettevõttesiseste protsesside digitaliseerimine jääb pigem tagaplaanile. „Aga siin on teatavad trendid, mis ettevõtteid mõjutavad ehk noorema vanusegrupi ja tihti just kõrgema haridustasemega inimesed soovivad tööd teha selliselt, et neil oleks olemas kvaliteetsed digitaalsed süsteemid ning tööriistad,“ märgib Kruusimägi.

Millest veel saates juttu tuli, kuuled lähemalt Delfi Taskust. Saadet juhib Tanel Talve.

Saate on tellinud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.