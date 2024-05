Teadlased katsetasid edukalt alkoholivastast geeli, mis aitab ära hoida pohmelli

Teadlased on edukalt testinud alkoholivastast geeli, mis suudab edukalt vältida enamikku kangete jookide joomise negatiivsetest tagajärgedest, näiteks alkoholi tarvitamisest põhjustatud amneesiat. Seni on katsed toimunud vaid hiirtel. Uuringu tulemused avaldas rahvusvaheline spetsialistide meeskond ajakirjas Nature Nanotechnology.

Geeli valmistamiseks kasutati vadakuvalgu beeta-laktoglobuliini. Pärast pikka keetmist tekkisid kiud, millele seejärel lisati lahustitena vett ja soola. Seejärel lisati segule glükoosi ja muid alkoholi lagundamiseks mõeldud katalüsaatoreid. Uuringu autorite sõnul käivitab tekkiv geelitaoline mass alkoholiga kokkupuutel käärimisreaktsioonid. Tulemuseks on alkoholi muutmine äädikhappeks. Suukaudselt manustatuna võimaldab geel alkoholi lagunemist alustada otse seedetraktis, ootamata, kuni see jõuab maksa. Nii saab vältida alkoholi joomise tavalisi negatiivseid tagajärgi.

Katsed näitasid ka, et hiired, kes said pärast geeli alkoholi, suutsid labürindis liikuda peaaegu sama hästi nagu kained hiired. Need, kes geeli ei saanud, näitasid joobeseisundile tüüpilist desorientatsiooni.

Seni on geeli testitud vaid hiirtel, kuid teadlased näevad juba praegu oma leiutisel suuri tulevikuväljavaateid. Aga esmalt tuleb saada kinnitus, et see on inimeste jaoks täiesti ohutu.