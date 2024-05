FOTO | Hubble jäädvustas Päikese-sarnase tähe alguse

Hubble’i kosmoseteleskoop saatis Maale uue pildi, millel on näha meie Päikesega sarnase tähe algust. See avaldati NASA Instagrami lehel. Sellel on näha kolmest tähesüsteemi, mis asub meist umbes 550 valgusaasta kaugusel. Kolm tähte -HP Tau, HP Tau G2 ja HP ​​Tau G3- säravad udukogu sees, valgustades ümbritsevaid pilvi. HP Tau (pildil kolmiku tipus-toim.) on klassifitseeritud T Tauri täheks. See on noor kasvav täht, mis ei ole veel alustanud tuumasünteesi, kuid hakkab juba arenema meie Päikese-sarnaseks vesiniktäheks.