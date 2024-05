VIDEO | „See on väga agressiivne taktika!“ Missioonisõdurid analüüsivad ukrainlaste „Hummeri-rünnakuid“

„Hummerit me pigem saaks käsitleda soomukina. Soomuk võiks olla enam-vähem kuulikindel buss, mis viib su rindelähedasse piirkonda. Aga siin see vastab pigem jalaväelahingumasinale, kus sa sisuliselt sõidad liini, jalastud ja ründad. See on väga agressiivne taktika,“ kirjeldas endine kaitseväelane, tänane reservohvitser, kaitsetööstusettevõtte Vegvisir tootejuht ja kaasasutaja Raido Saremat kaadreid lahinguväljalt.