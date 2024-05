EKSPERIMENT | Tänavalt politseinikuks – on see võimalik?

Ilma eelneva ettevalmistuseta politseinikuks? On see võimalik? Koolipoisid Jaagup ja Mairo panevad end kadett Kiriska juhtimisel proovile ühel õppepäeval Sisekaitseakadeemias. Majja astudes on mõlemal noormehel oma arvamus politseinikuks saamisest ja politseiõppest. Kui palju on neil õigus ja kui palju on müüte? Vaata videost!