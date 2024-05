Miks me vajame und? Briti teadlaste uus uuring jõudis vapustavate tulemusteni

Pikka aega on arvatud, et aju kasutab und, et vabaneda kahjulikest molekulidest, kuid varasemad uuringud hiirtega viitavad vastupidisele. Seda väidavad Londoni Imperial College’i Briti dementsuse uurimisinstituudi (UKDRI) teadlased, vahendab The Independent.

Teadlased väidavad hoopis, et aktiivsus võib olla parem kui uni, kui on vaja aidata ajul toksiine väljutada. Varem arvati, et aju kasutab und kahjulikest ainetest vabanemiseks, kuid teadlased leidsid, et aju võime mürkidest vabaneda vähenes nii une ajal kui ka narkoosi all. Seetõttu olid magavad hiired 30% vähem tõhusad toksiinide eemaldamisel ajust võrreldes närilistega, kes ei maganud. Anesteesia all olnud hiirtel omakorda vähenes see näitaja 50%.