ERIVÄELASE JUTUD | Hanno Pevkur Eesti kaitsevõime suurendamisest: kõige kriitilisem on õhutõrje

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on vaja suurendada samuti tegevväelaste arvu, suund on jõuda 4100 tegevteenijani, kelle arv jääb praegu 3500 ja 3700 vahele. „Kõige kriitilisem ressursi vaatest on õhutõrje pool, teised elemendid on ikka enam-vähem väes olemas,“ rääkis kaitseminister podcast’is „Eriväelase jutud“.