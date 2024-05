Sony esitleb uusimat premium-klassi nutitelefoni Xperia 1 VI

See objektiiv kasutab optilist suumi, mis lubab märkimisväärset suurendust ja kõrglahutusega piltide jäädvustamist kaugel asuvatest objektidest kompromissitu pildikvaliteediga nii telemakro- kui ka portreefotode puhul. Lisaks võimaldab suumiga teleobjektiiv teha kasutajatel makrofotograafia lähivõtteid, mida iseloomustavad teravad detailid ja rõhutatud bokeh-efekt ning mis ületavad palja silma nägemisteravuse. See võime laieneb keeruliste detailide jäädvustamisele, nagu lille südamik, andes kasutajale võimsalt väljendusrikkad tulemused.

Nüüd 7,1-kordne suum – optilise suumiga teleobjektiivi fookuskaugus on 85–170 mm ning makrofotosid on võimalik teha maksimaalse suurendusega umbes 2 × ja minimaalse fookuskaugusega 4 cm, isegi ilma spetsiaalse makroobjektiivita.

Xperia 1 VI 24 mm objektiivil olev Sony välja töötatud sensor Exmor T for mobile koos TI-töötlusega tagab pildikvaliteedi, mis on samaväärne täiskaadriliste kaameratega. See tähendab vähemat pildimüra ja laiemat dünaamilist ulatust vähese valguse korral [iii] ja videoid, mis on täis kinematograafilist värviväljendust.

Meelelahutus on viidud uuele tasemele, sest Xperia 1 VI ekraan on täiustatud TI-põhise pildikohandamistehnoloogiaga Powered by BRAVIA ® “, mis taasloob oma ekraanil Sony TV BRAVIA pildikvaliteedi, ning täiustatud on ka kõlarite kvaliteeti.

SONY tutvustas 15. mail 2024 premium-klassi nutitelefoni Xperia 1 VI, mille optilise suumiga teleobjektiiv võimaldab pildistada kaugelt suurepäraste detailidega, suumides kuni 7,1 korda ja kasutades laia kasutajasõbralikku fookuskaugust 85–170 mm [i] . Selle kaamera täiustatud objektiiv tähendab, et saate igal fookuskaugusel sama head pildid ning loote kütkestavate, professionaalsete ja oivaliste bokeh-efektidega portreesid. 24 mm lainurkobjektiivil on pildisensor Exmor T for mobile, mis annab suurepärased tulemused vähese valguse korral, ja kiire autofookus (AF), mis kasutab TI-põhise inimese poosi hinnanguga jälgivat automaatteravustamist.

Xperia 1 VI, millel on uus Premium Audio Circuit 3,5 mm juhtmega kõrvaklappide jaoks, uus võimsam kõlar ja uuenduslikud helitehnoloogiad, annab kogu teie muusikale ruumi, selguse ja kvaliteedi, mida see väärib, nii juhtmega või juhtmevabade kõrvaklappide kui ka täistasemel stereokõlarite kaudu.

Xperia 1 VI ekraan on Powered by BRAVIA™ ning kasutab kontrasti, värvi ja selguse parandamiseks TI-põhist töötlustehnoloogiat. See tehnoloogia töötab teie enda sisu ja isegi voogedastusteenuste puhul.

Xperia Xperia 1 VI kaamerarakendusel, mis on läbinud märkimisväärse uuenduse, on sujuvaks navigeerimiseks loodud kasutajasõbralik liides. See täiustus seab esikohale mugavuse, mõjutamata loomingulisi tööriistu, näiteks spetsiaalseid võtterežiime, nagu PSM, ja kohandatavaid värvide eelseadistusi, nagu Creative Look. Veelgi enam, puutetundliku jälgimisega, mis on nüüd võimeline automaatselt seadistama heledust ja värvi, ning uue Pro Video režiimiga, millel on videovõteteks üksikasjalikud sätted [iv] , saavad kasutajad jäädvustada hõlpsalt nii fotosid kui ka videoid intuitiivse juhtimise ja täpsusega.

FPS Optimizer optimeerib dünaamiliselt protsessori kasutamist ja kaadrisagedust vastavalt mängukeskkonnale. Puutetundlik sisend on täiustatud, see pakub nüüd kolme jälgimiskiirust ja kahte koputuse täpsuse taset, tagades võrratu mänguelamuse nii mängimiseks kui ka reaalajas voogedastuseks, kus kiire reageerimine on esmatähtis. Qualcommi Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform Elite Gaming [xiii] toetab kiiret ja sujuvat mängimist ja video vaatamist.

Aku ei ole mitte ainult kiire laadimise toega (umbes 50% mahutavus saavutatakse vaid 30 minutiga), vaid Battery Care and Xperia Adaptive Charging tagab, et akut ei koormata laadimise ajal üle, ning annab teile neljaks aastaks heas seisundis töötava aku [x] . Lisaks toetab Xperia 1 VI uut juhtmevaba standardit Wi-Fi 7. [xi] See uusim kommunikatsioonistandard võimaldab kiiret andmevahetust ja parandab seeläbi kasutajakogemust.

Suur ja tõhus 5000 mAh aku on mõeldud kaheks päevaks [vii] tüüpiliseks kasutamiseks, kõike seda kerge kere sees, mis on õhem kui eelmistel Xperia mudelitel. Aurukambri jahutuskomponendi kasutamine, uus madala energiatarbega ekraan ja ainulaadne energiatõhususe tehnoloogia üheskoos võimaldavad pidevat video taasesitust üle 36 tunni [viii] , umbes kaks korda rohkem kui eelmised mudelid. [ix]

Kõlariseadme jõudlust on oluliselt täiustatud. Tänu moonutuste vähendamisele suurtel helitugevustel ja madala sagedusega väljundi optimeerimisele on helirõhu tase märkimisväärselt tõusnud, mis annab tulemuseks mõjusamad ja kaasahaaravamad audioelamused.

Puutetundlik ja peen disain

Xperia 1 VI tagapaneel on viimistletud tekstuuriga, et see oleks mugav, praktiline ja ilus. See on paremini käes hoitav ning kumer mikrotehnoloogiline kõvaklaas ja mattklaasiviimistlus teevad selle sõrmejälgede ja kriimustuste suhtes teistest materjalidest vastupidavamaks.

Kaamera on ehitatud nii vastupidavuse kui ka kompaktse funktsionaalsuse tagamiseks tugeva metallist alusega. Ka disain ja värv sobituvad harmooniliselt seadmega, andes sellele tervikliku ja esmaklassilise välimuse.

Saadaval teie stiilile vastavates värvitoonides: Black, Platinum Silver ja Khaki Green[xiv].

Keskkonnateadlik ja kaasav

Xperia 1 VI tootekarbi ja põhialuse materjaliks on Sony Original Blended Material, mis sisaldab bambust, suhkruroogu ja taaskasutatud paberit, mille tulemuseks on ainulaadne, täiesti plastivaba pakend[xv]. Lisaks Sony muudele jätkuvatele jõupingutustele plasti vähendamiseks on tarnekarpide sulgemiseks kasutatav plastteip asendatud paberiga, et muuta pakendid keskkonnasõbralikumaks.

Lisaks on umbes 85%[xvi] mõnede põhikorpuses ja sellest väljaspool kasutatavate osade tooraineks keskkonnasõbralikud vaigud (ringlussevõetud vaigud, taimsed vaigud jm), sealhulgas Sony välja töötatud rasksüttiv ringlussevõetud plast SORPLAS™.

Me töötame selle nimel, et aidata planeeti ja inimesi, kes sellel elavad. Alates hääljuhtimisest kuni suurema tekstini on nutitelefonil Xperia 1 VI mitmeid ligipääsetavuselemente, mis võimaldavad kõigil vabalt suhelda, olenemata nende individuaalsetest vajadustest. Näiteks on Xperia 1 VI-l funktsioon, mis kasutab helisid, et teatada kasutajatele pildistamise ajal kaamera horisontaalse mõõtmise andmed. Lisaks on Sony kasutusele võtnud Androidi funktsiooni TalkBack ainulaadsed täiustused, mis loevad ekraanimenüüd ette kasutajasõbralikus järjestuses, parandades nii ligipääsetavust kõigile kasutajatele.

Xperia 1 VI stiiliümbris koos alusega