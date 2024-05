„Iga Vene fašist, kes seal maha lüüakse, ei tõsta kunagi oma saabast Eestisse.“ Mis toimub Harkivi oblastis?

Venemaa piirist mõne kilomeetri kaugusel asuv Ukraina linn Vovtšansk on intensiivse rünnaku all. Vene sõjavägi proovib seda enda kätte võtta, Kiiev nimetab Venemaa edusamme tühiseks. Küll teatas Ukraina peastaap 14. mai õhtul, et Ukraina väed „läksid seal soodsamatele positsioonidele“.

Ameerika sõjauuringute instituut kirjutas oma hiljutises ülevaates, et Vene armee operatsioonide tempo Harkivi oblasti põhjaosas on viimase ööpäeva jooksul aeglustunud. Analüütikute hinnangul on Vene sõjaväe prioriteet piirialale puhvertsoon luua, mitte sügavamale Harkivi oblastisse tungida. Samal ajal pole Vene armee operatsiooni lõppeesmärk veel täiesti selge. Võimalik, et üritatakse tõesti elavjõunappuses vaevlevat Ukraina armeed ära kurnata ning selleks venitab Vene armee rindejoont võimalikult pikaks, et Ukraina armee peaks ära tooma oma üksusi ja reserve Donetski oblastist Pokrovski ja Kostjantõnivka suunalt.