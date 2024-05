FOTOD | Selline on uus Range Rover Velar

Auto teljevahe on koguni 2874 mm ning pakiruum mahutab muljetavaldavat kuni 748 liitrit. Kliendid saavad valida mudelite Velar S, Dynamic SE, Dynamic HSE ja Autobiography vahel. Auto sisemusel leiame Windsori naha koos seemisnahast pealiskattega, Shadow Grey Ash spoonid, soojenduse ja jahutusega massaažifunktsiooniga esiistmed ning MeridianTM 3D Surround Sound helisüsteemi (Velar Autobiography varustustasemel 17 kõlarit ja 750 W võimendi).

Põhivarustuses on juhtmevaba Apple CarPlay ja Android Auto ühenduvus ja juhtmevaba mobiilide laadimine. Velaril on ka andmesidega WiFi-lubatud. Pivi Pro-l on topelt eSIM-tehnoloogia ja pilvepõhine arhitektuur, mis annab juurdepääsu teabe- ja meelelahutussüsteemi integreeritud veebirakendustele, nagu Alexa ja Spotify, sealhulgas ei vaja juurdepääs nutitelefoni ühendust.