KUULA | Välisriikidel on Eesti karjääriteenustelt palju õppida

Möödunud nädalal võõrustas Euroguidance Eesti koos partneritega 12 karjäärispetsialisti kaheksast Euroopa riigist ja visiidi teema oli „Mitmekultuurilisus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamisel“. See tähendab, et muu hulgas õppisid külalised tundma Eesti karjääriteenuste süsteemi.

Taskuhäälingus arutlevad külalised selle üle, mis üldse on karjäärinõustamine, kellel seda vaja läheb ning mis on erinevate riikide poliitikad seoses karjääriteenustega.

„Eesti on väike riik ja ma ei teadnud sellest varem väga midagi,“ lausus Scully, miks ta otsustas siia õpirändele tulla. Teda meelitas ka mõte näha Läänemerd ja tutvuda lähemalt siinse kultuuriga. Katrin Reiter polnud samuti selle programmi kaudu õpirändel käinud, ent kogemus on ta ootusi ületanud.

Külalised arutlevad ka praktiliste nõustamiskogemuste üle, mida nad õpirände käigus Eestis näinud on ning mis on kummagi koduriigis sarnane või erinev. Mõlemad külalised leiavad, et Eestilt on palju õppida, näiteks karjääriteenuste, lõimimise, digitaliseerimise ning tagasi kodumaale pöördujatele teenuste pakkumisel. „Te mõtlete globaalselt,“ rõhutas Reiter.