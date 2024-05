PROOVISÕIT | Värskendatud Toyota Yaris – palju autot väikeses pakendis

Oma juhilubade tegemise ajal õppisin sõitma Yarisega. Toona oli see diiselmootori ja manuaalkäigukastiga auto, mille spidomeeter ei olnud otse juhi silme ees, vaid armatuurlaua keskel, mis tegi selle jälgimise keeruliseks ja nõudis harjumist, eriti algajale juhile.

Vaatamata sellele meeldis mulle juba siis selle kompaktsus ja parkimismugavus. Yaris oli lihtne ja nobe – need kaks sõna iseloomustasid seda autot suurepäraselt. Siiski jäid pärast seda kogemust järgnevad Yarise mudelid proovimata, kuni jõudsin tänapäevani.

Yarise populaarsust meie kandis on raske mitte märgata – neid näeb linnapildis väga palju, olgu kasutajateks noored ja asjalikud töömesilased, väiksed pered, vanaemad ja vanaisad või suured rendifirmad nagu Bolt või CityBee. Uuendatud Yaris on loodud seda edulugu jätkama. Tal on selleks hea „baas“ – tema varustus.

Läinud on ajad, mil linnasõidukil piisas populaarsuse saavutamiseks ökonoomsusest ja madalast hinnast: järk-järgult on need autod hakanud pakkuma üha rohkem võimalusi. Nii ka Yaris – roolisoojendus, istmesoojendused, korralik helisüsteem, kohanduv püsikiirushoidik ja palju muud. Autos on kõik, mida võib vaja minna kaasaegses linnakeskkonnas, ja võib-olla isegi rohkem.

On huvitav märkida, et sellise lähenemisega võib tunduda, et ainus tegelik valik on kere tüüp. Kuigi Yaris on odavam kui RAV4 , ei ole 27 000 eurot väikese auto eest just tilluke summa (sarnase märkuse tegin Hyundai i20 kohta), kuid tõsiselt – kui pole vajadust sagedasti tsementi suvilasse vedada või kolme kaasreisijat transportida, siis miks valida suurem auto?

