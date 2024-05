Haruldane astronoomiline sündmus võib paljastada Stonehenge’i salapärase seose Kuuga

Stonehenge on üks kuulsamaid rajatisi kogu maailmas, mis on meieni säilinud läbi aastatuhandete. On hästi teada, et Stonehenge on orienteeritud päikesefaasidele ja just see meelitab siia tuhandeid turiste, kes püüavad näha päikesetõusu läbi selle megaliitehitise võimsate sammaste.