Keskuse vesinikutehnoloogiate valdkonnajuht Priit Ilomets rääkis Fortele, et Eestis on maailmatasemel elektrokeemia- ja vesinikuteadust tehtud juba mitukümmend aastat ning teaduasutustest on välja kasvanud terve rida süvatehnoloogiaettevõtteid.