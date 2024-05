Tähelepanu, autojuhid! Ühel Tallinna keerukal ristmikul muutus liikluskorraldus

Uus kord näeb ette, et Sütiste teelt parempööret Tervise tänavale sooritades tuleb teed anda Sütiste teelt vasakpööret Tervise tänavale tegevale sõidukile.

Politsei liiklusjärelevalvekeskuse info kohaselt sõidavad nii mitmedki juhid sisseharjunud viisil ja see on tekitanud üksjagu segadust. Varem kehtis seal lihtsalt parema käe reegel.

Sütiste tee suurim lubatud sõidukiirus on 40 km/h.

Osad juhid on ka arvanud, et suurem probleem sellel ristmikul on hoopis Tervise tänavalt Sütiste teele vasakpööret tegevad autod, kes kipuvad Sütiste teel liiklejatele ette sõitma.