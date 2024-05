Proovisõit: avar ja praktiline Renault Espace

Auto pagasiruumi maht juhul, kui piirdutakse viiekohalise autoga, on koguni 1818 liitrit. Selle ava on tehtud ka mõnusalt lai, nii et sinna on mugav paigutada ka suuremõõtmelisi esemeid. Pagasiruumi mahud on järgmised:

- 1818 liitrit 5-kohalises versioonis, mille teine istmerida on kokkuklapitud

- 777 liitrit 5-kohalises versioonis, mille teine istmerida on lõpuni ette lükatud

- 159 liitrit 7-kohalises konfiguratsioonis, kui kolmas rida on paigas

Teises reas istujate tarvis on aga nii palju põlveruumi, et sellega ei oska esimese ehmatusega nagu midagi pealegi hakata:

Auto on esmalt 21 cm pikem kui Austral – see tähendab veidi pikemat pikivahet ja veidi pikemad tagumist eendit. Täpsemalt on auto 4,72 meetrit pikk (14 cm lühem kui eelmine põlvkond) ja salong on veelgi pikem (kolmanda reani 2,48 meetrit). Teisalt, siit tulenebki hea uudis teises reas sõitjatele, kelle käsutuses on kuni 32,1 cm põlveruumi.

Oluline on see, et ka ta teises reas istujate istmetoed on kuni 31 kraadi kallutatavad ja edasi-tagasi libistatavad ning nad saavad kasutada kahe tagareisija korral topsihoidjaga keskmist käetuge.

Kolmandas reas (mis on tellimisel tasuta) reisijate käsutuses on 12,8 cm põlveruumi ja Easy Access funktsioonid, mis võimaldavad neil teise rea istmeid 260 mm ettepoole lükata ja seljatuge ettepoole kallutada. Igal reisijal on eelpingutiga turvavööd, puutelülitiga laevalgustid, USB-C laadimisdokid.

Auto sisemuses on kõik väga tuttavalt renault’lik. Leiame sealt 12,3-tollise kergelt juhi poole suunatud puuteekraani, mõnusalt laia ja ette-taha liigutatava kahe istme vahelise käetoe, kolmes osas kohandatava näidikutedisplei ja lisavarutusena ka esiklaasinäidiku. Sõidurežiimide vahetamise nupp on toodud mõnusalt rooli alumisse osa, raadio juhtumine toimub rooli taga täpselt sõrmede ulatuses oleva nupustiku abil.