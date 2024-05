FOTOD | Austraalias rekonstrueeriti tavalises kooliraamatukogus seisnud Vana-Egiptuse muumia välimus

Austraalia kooliraamatukogus seisnud Egiptusest pärit mumifitseeritud pea on tänu hoolikale teaduslikule rekonstrueerimisele saanud tagasi oma kunagise näo. On ebaselge, kuidas see muumia jõudis Graftoni keskkooli Põhja-Uus-Lõuna-Walesis, mis asub Sydneyst umbes 480 kilomeetrit põhja pool, ja selle juures oli sada aastat vaid silt, et „tegu on ehtsa Egiptuse muumiaga“.