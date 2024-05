KUULA | Olukorrast digiriigis: uuele programmile kolimine viib elupäästvad teenused järgmisele tasemele

Järvi sõnab, et kõik teenused, mida SMIT pakub, on uue programmi peale kolimisest mõjutatud. „Me räägime siin nii politseipatrulli saatmisest sündmuskohale, hädaabikõnede vastuvõtmisest, riigipiiri ületamisest, PPA-s uue dokumendi taotlemisest kui ka näiteks viisa uuendamisest, mis kõik saavutavad täiesti uue kvalitatiivse taseme vastsele lahendusele järk-järgult üle minnes,“ selgitab ta.

Vene ütleb, et piltlikult öeldes tahab asutus uuele programmile kolimise kaudu tavainimese jaoks veelgi igavamaks ja nähtamatumaks muutuda. „Nii selle programmi kui ka üldises plaanis meie töö eesmärk on võimendada süsteemidega tegelevate arendajate tööd selliselt, et nad saaksid olla kõige efektiivsemad,“ sõnab ta ja lisab, et sellisel moel saavad arendajad luua kõrgkäideldavaid lahendusi, mis on eriti kasulikud just tavakodanikele.