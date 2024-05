Teadlased avastasid kašelottide laulust tähestiku

Alates vaalalaulude avastamisest peaaegu 60 aastat tagasi on teadlased püüdnud nende laulusõnu dešifreerida.

Kašelotid ehk võidisvaalad ei esita õõvastavaid meloodiaid nagu küürvaalad, vaid teevad nad klõpsatuste sarnaseid helisid. Heliimpulsid on tavaliselt kolme kuni 40 klõpsu pikkused ning neid nimetatakse koodadeks. Tavaliselt laulavad nad neid koos ujudes, seega arvatakse, et nad kasutavad koodasid omavahel suhtlemiseks.

Carletoni ülikooli merebioloog Shane Gero on kooleegidega aastate jooksul analüüsinud tuhandeid tunde veealuste helide salvestusi. Nad on tuvastanud, et kašelottide häälitsused jagunevad erinevateks tüüpideks. Üks neist, nimega „1+1+3“ koosneb kahest klõpsatusest, mida eraldab paus, millele järgneb kolm järjestikust klõpsatust.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi magistrant Pratyusha Sharma märkas töö käigus, et laule on lihtsam analüüsida, kui neid Gero süsteemist teistmoodi arvutiekraanile paigutada. Tänu sellele avastas ta, et kui kašelott enda koodat kordas, venitas ta mõnikord klikkide vahelist aega ja pingutas seda siis järk-järgult. Sharma ja tema kolleegid nimetasid seda nähtust „rubatoks“, mis on muusikaline termin tempo soovipäraselt kiirendamiseks ja aeglustamiseks.

Koodad on nii kiired, et inimkõrvale võib see rubato jääda märkamata. Kuid teadlased leidsid selle mustri tuhandetes salvestatud koodades.

Teadlased usuvad, et rubato mängib vaalade suhtlemisel olulist rolli. Nad leidsid, et pärast seda, kui üks vaal kasutas rubatot, sobitasid teised vaalad sellele oma koodade tempo.

Sharma uued visualiseerimised näitasid ka, et kašelotid võisid aeg-ajalt lisada kooda lõppu n-ö kaunistusena lisaklõpsu, mida nad nimetavad kaunistamiseks. Rühmi juhtivad vaalad kasutasid sageli ornamentikat, mille järel nende järgijad sageli vastasid oma koodadega.