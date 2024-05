FOTOD | Vaade suurtootmise köögipoolele: Ida-Virumaal tegutsev Aquaphor on kasvanud Euroopa suurimaks

Poolas toodetakse tänaseks selle abil merest magevett lausa tervele Remontovo laevaremonditehasele, käivitamisel on sarnased projektid Norras ja ühel Soome ja ühel Indoneesia väikesaarel – seal annavad Aquaphori magestamisseadmed mereveest puhta joogivee tervele kogukonnale, kuna väikesaartel ligipääs munitsipaalveevärgile puudub ja pole tihti ka piisavalt põhjavett. Lisaks on klientideks ülipuhast vett vajavad haiglad ja ka pesumajad.

Bochlini sõnul on selleks loodud nelja erineva taseme seadmed. Neist kõige võimsamad on ookeanivee magestamise seadmed, kus kasutatakse rõhku 60-80 bar. Läänemere ja Kaspia mere vee soolast vabastamiseks piisab kuni 40-baarisest rõhust.

Kui ettevõtte levinuimad tootegrupid on korteri- ja eramufiltrid ning veepehmendajad, filterkannud ja joogitopsid, siis suuremahulise veepuhastamistehnoloogia loomiseks asutati aastal 2015 lausa eraldi üksus Aquaphor Professional. Tehnoloogiliselt on neis süsteemides – kus igas tunnis tuleb puhastada väga suures koguses vett - kasutusel nii pöördosmoos kui ultrafiltreerimine.

Noorus Spa peainsener Jevgeni Fedorenko rääkis Fortele, et spaal on vee saamiseks kaks võimalust: ühisveevärk või põhjavesi omaenda puurkaevust. Loomulikult on märksa soodsam variant kasutada oma puurkaevu, ent oli üks probleem: kuidas vabaneda selles vees olevast orgaanikast – see oli küll normide piires, aga spaa soovis sellest täiesti lahti saada.

Aquaphori frantsiisijuhi Anton Popkovi sõnul toodab ettevõte ülipuhast vett veel näiteks ka laborite tarvis Austraalias ja Indoneesias ning ühele kosmeetikaettevõttele Itaalias. Üks põnev projekt on teoks saanud Rootsis, kus tegutsev pesumaja on loobunud täielikult pesuvanehdite kasutamisest ja pesu pesemine käib eritehnologia abil üksnes Aquaphori toodetud ülipuhta pehme veega – ühe süsteemiga on eemaldatud on nii orgaanika, raud kui karedus.

Ning just siin tulevad mängu Aquaphrori ultrafiltreerimise lahendused – need püüavad kinni ka 1/100 mikroni suurused osakesed. Ehk et membraanidest ei pääse läbi mitte ainult bakterid vaid ka viirused.

Mis eristab aga Aquaprhori ultrafiltreid kõigist teistest, on nende võime mitte otsekohe ära ummistuda.

„Meie patenteeritud tehnoloogia võimaldab hoida neid membraane puhtana viisil, kus nad püüavad küll kinni mustuse, kuid lasevad seejuures vett jätkuvalt läbi. Selleks sünteesib Aquaphor ise membraane mikrokiududest, mille igaühe diameeter on vaid 15 mikronit. Mida väiksem on kiud, seda rohkem on kiudude vahelist ruumi ja seda suurem on vee läbilaskevõime,“ rääkis Schmidt. „Kuna me püüame kinni kõik bakterid ja viirused, kulub spaadel ka vähem kloriidi. Ja mida vähem kasutatakse kloori, seda vähem tekib vette orgaanikaga reageerimise tagajärjel tekkinud klooriühendeid, mis on kantserogeenid.“

Lahtiütlemine Venemaast

Aquaphor Internationali juhtide kinnitusel on ettevõte alates veebruarist 2022 teinud väga suurt tööd selle nimel, et muuta ettevõte täiesti sõltumatuks kõigist Venemaa päritolu materjalidest. Nende kinnitusel on see tänaseks ka praktiliselt ellu viidud ja sel aastal lõpetatakse tooraine toomine Venemaal Eestisse täielikult. Koduste filterkannude eksport Venemaale aga vähemalt esialgu jätkub – need ei ole ka sanktsioneeritud kaubad. Kõige selle juures oli aga peamiseks prioriteediks seista vastu Hiina gigantide avaldatavale üha suuremale konkurentsile.

Aquaphor on saanud Eesti riigilt õiglase ülemineku fondi ettevõtlusmeetme raames toetust 3,2 miljonit eurot.