Ütle üks vale autonimi ehk Alfa Romeo Milano pole ainus nimeämber

Isegi see, et Milano nimi on juba kord piiri taga kasutuses olnud – Põhja-Ameerikas, tagaveolise Busso V-6 mootoriga 75 sedaani nimena – ei võtnud tuure maha. „Ei“ jäi „ei“ks ja Junior tuleb.

Ja kuigi Alfa Romeo kinnitas, et Milano nimi on austusavaldus Milano linnale, kust Alfa Romeo oma alguse sai, ei veenanud see vihast Ursot.

Milano-nimelise auto tootmine Poolas on seadusega keelatud – nii oli ja nii jääb, isegi kui see poleks esimene kord kui kodumaist valmistataks kusagil mujal.

Kompaktset taskumaasturit tutvustati eelnevalt Milano nime all, kuid kui selgus, et Alfa plaanib mudelit toota täies mahus Poolas, Tychy koostetehases, sekkus riigi valitsus valulikult ja käskis nime kohe ära vahetada. Nii sai nime Alfa Romeo Junior.

Noppisime välja mõne kummalise näite, kindlasti leiaks neid rohkemgi, aga lähtusime valikut tehes tootjatest, kes on meiegi autosõpradele tuttavad. Algatuseks paar nimesegadust ja edasi hakkame nime pärast narrima, sest isegi vanasõna ütleb, et narri meest, aga mitte mehe mütsi. Auto pole selles süüdi kui sellele imelik nimi pannakse.

Itaalia autotootja Alfa Romeo sunnitud Milano nimevahetusest ajendatuna sai heidetud pilk autoajalukku ning leitud tõendeid, et pea kõigil suurtel tegijatel on aeg-ajalt tulnud pead murda, kuidas oma võsukesi (ümber) nimetada. Ütle üks kole või imelik autonimi, et selle saaks ära vahetada või selle üle nalja heita!

Nagu Milano, on ka Junior veel üks nime kordusi: 60ndatel kasutas Alfa Romeo seda baasvarustuse nimena Giulia 105- ja 115-seeria kupee puhul.

Mitsubishi tühikargaja ja salat

Eestlastegi seas tuntud maasturi Mitsubishi Pajero nimi tulenes algselt Leopardus pajerosest, pampakassist. See uhke otselottide perekonda kuuluv kaslane on laialt levinud Lõuna-Ameerikas, kuid irooniliselt just seal, hispaaniakeelsetes riikides, ei saa Pajero nime kasutada selle halvustava tähenduse tõttu. Huvilised leiavad täpsustusi siit , kuid meie jääme neutraalse „tühikargaja“ juurde. Mida see maastur päris kindlasti ei ole.

Neis riikides, kus pampakassi ladinakeelsest terminist tuletatud Pajero kõõrdpilke põhjustas, muudeti see kas Monteroks või Shouginiks. Pajero tootmine lõpetati Põhja-Ameerikas 2006. aastal. Siinkohal väärib mainimist, et mudelist rääkides tuleb jälgida kohalikku hääldust. Jaapanlased hääldavad Pajero-nime [pad͡ʑeɾo]; inglased /pəˈhɛroʊ/; hispaania keeles kõlab see aga [paˈxeɾo]. Shougin tähendab jaapani keeles kindralit – ehk on nimesegadustest üldise harituse mõttes isegi kasu!

Mitsubishil on ette näidata üks kummaline nimi veel: Minica Lettuce ehk lehtsalat. Tekib küsimus, kas mudelit on kasvatatud nagu salatit, seda saab ainult salatirohelisena, see närbub ning tõmbub krimpsu või on ehituse kvaliteet pehme nagu salat… Ühesõnaga, kummaline. Veel enam, et väikeautol oli kolm ust: 2 sõitjatepoolset ja 1 juhiuks.

Jaapanlased on suured naljaninad

Toyota on tuntud oma väljapeetud turundusstrateegia poolest: enne ei kire, kui tibud on käes. Ometi leiab ka nende nimevalikust ühe, mis paneb pisut kulmu kergitama. Toyota Estima Lucida G Luxury Joyful Canopy ja selle derivaadid Emina ja Charm – mitte midagi ei saa aru! Ei saanud ka ostjad ning alles jäi Estima Lucida või ainult Estima. Sest olgem ausad, pikk ja lohisev nimi kõlab nagu turundustekst. Sealjuures segane tekst. Auto ise oli täiesti sõidetav, ruumikas mahtur.

